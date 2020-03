Zarif: USA haben sich nach 19 Jahren in Afghanistan ergeben

„US-Besatzer sollten niemals in Afghanistan einmarschieren. Aber sie taten es und beschuldigten der Konsequenzen alle anderen. Jetzt, nach 19 Jahren der Demütigung, haben sich die USA ergeben, in Afghanistan, Syrien, Irak und im Jemen. Die USA sind das Problem; Sie werden die Region verlassen, aber sie werden hier große Unordnung hinterlassen“, twitterte er am Sonntag.



Am Samstag haben USA und der Taliban in der katarischen Hauptstadt einen Deal unterzeichnet hatten. Das Abkommen sieht einen schrittweisen Abzug der stationierten Amerikaner vor.



9407