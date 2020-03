Karate 1-Salzburg: Goldmedaille für iranische Sportlerin Abbasali

In der Kategorie Kumite bei den Damen gewann Abbasali (68 kg) gegen die Italienerin Clio Ferracuti 2:1 und holte sich das Gold für Iran.



Am Samstag konnte sich Abbasali (68 kg) für das Karate-1-Finale qualifizieren, nachdem sie ihre Gegnerinnen aus Bulgarien, Tunesien und Kasachstan besiegt hatte. Im Halbfinale besiegte sie ihre spanische Rivalin (4:3), um sich für das Finale der Meisterschaft zu qualifizieren.



Der Wettbewerb brachte über 600 Teilnehmer*innen aus 88 Ländern in Salzburg zusammen.

