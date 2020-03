Coronavirus: Zahl der Infektionen klettert ungebremst - 54 Tote

Die nachgewiesenen Infektionen kletterten demnach um 385 auf 978 Fälle. Gleichzeitig sind 175 Corona-Patienten geheilt und aus den Krankenhäusern entlassen worden.



Von den 385 neu identifizierten Fällen befinden sich 170 in der Provinz Teheran, 30 in Qom, 28 in Gilan, 44 in Markazi, 13 in Isfahan, 8 in Kurdistan, 17 in Razavi-Khorasan, 2 in Kermanshah, 8 Lorestan, 3 in Semnan, 11 in Mazandaran, 3 in Hamadan, 2 in Süd-Khorasan, 31 in Alborz, 2 in Hormozgan, 9 in Khuzestan, 1 in Sistan und Belutschistan, 1 in Ilam und 2 in Kerman.

