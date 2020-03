Iran wird an der Sitzung der UN-Suchtstoffkommission teilnehmen

General Eskandar Momeni, Generalsekretär des Antidrogen-Hauptquartiers der Islamischen Republik Iran, reiste heute, am Sonntag, zur 63. Jahrestagung der Kommission nach Wien. Das Treffen bringt viele Delegationen aus UN-Mitgliedstaaten, Vertreter von NGOs, internationalen und regionalen Organisationen zusammen.



Er wird am ersten Tag eine Rede halten und sich auch mit hochrangigen UN-Beamten und den Leitern verschiedener Delegationen aus den teilnehmenden Ländern treffen.



Im UN-Hauptquartier in Wien ist auch eine Ausstellung über die Aktionen des Iran seit der Islamischen Revolution (vor 41 Jahren) geplant.



Mit der Entdeckung von 76% des weltweiten Opiums steht der Iran trotz Sanktionen und fehlender Ausrüstung an der Spitze des Kampfes gegen Drogen.

9407