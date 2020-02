Astana-Vereinbarungen sollten so schnell wie möglich umgesetzt werden

In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten sagte Hassan Rohani, es sei nicht akzeptabel, dass ein Teil Syriens unter der Kontrolle von Terroristen stehe. „Wie wiederholt betont wurde, ist die Lösung des Syrienproblems lediglich politisch und wird nur durch Gespräche gelöst, und wir dürfen nicht zulassen, dass die Situation in Idlib zu einem Vorwand für Amerikas Einmischung und Missbrauch des Syrienproblems wird.“



„In den letzten Jahren wurden durch die Zusammenarbeit von Iran, Russland und Syrien wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus ergriffen, deren Auswirkungen und Ergebnisse geschützt werden müssen“, fügte er hinzu.



Rohani sagte weiter: „In der Idlib-Frage sind wir voll und ganz bereit, eine von allen drei Ländern vereinbarte politische und sicherheitspolitische Lösung zu finden“.



Teheran und Moskau kooperieren gegen Coronavirus zu kämpfen



Irans Staatschef würdigte die Bereitschaft der russischen Regierung und des Gesundheitsministeriums, dem Iran bei der Ausrottung des Coronavirus zu helfen, und sagte, dass die Situation vollständig unter Kontrolle sei. „Wir sind bereit für die schnelle Umsetzung von Gesundheitsprotokollen zwischen den beiden Ländern bei der Bekämpfung des Virus.“



Iran begrüßt die Vertiefung der Beziehungen mit Russland



Präsident Rohani verwies auf die guten und sich entwickelnden Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen und sagte: „Wir sind bereit, die Zusammenarbeit in allen Bereichen, die für beide Länder von Interesse sind, zu verstärken“.



Iran ist zuversichtlich, dass Atomabkommen gerettet wird



In Bezug auf die Atomfrage lobte der Präsident die Haltung Moskaus gegenüber Atomabkommen und sagte: „Wir werden unseren Verpflichtungen nachkommen, bis wir die Interessen der Vereinbarung genießen, und wir hoffen, dass diese Vereinbarung in Zusammenarbeit mit anderen Parteien gerettet wird“.

Putin ist bereit, weiterhin mit Iran zusammenzuarbeiten

In demselben Telefonat drückte der russische Präsident der iranischen Regierung und den Menschen, die durch das Coronavirus ums Leben gekommen sind, sein Mitgefühl aus und begrüßte den Vorschlag des iranischen Präsidenten zur raschen Umsetzung von Gesundheitsprotokollen. „Wir sind bereit, mit dem Iran zusammenzuarbeiten, um die Gesundheitsprotokolle schnell umzusetzen.“



Wladimir Putin betonte die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland im Atomabkommen-Bereich und sagte: „Der jüngste Expertengipfel in Wien hat den Grundstein für die Lösung dieses Problems gelegt, insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, dass Teheran mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) zusammengearbeitet hat“.



Der russische Präsident verwies auch auf die Vereinbarungen im Rahmen des Astana-Prozesses zur Lösung des Syrienproblems als einen sehr wirksamen Schritt. „Die Schaffung von Deeskalationszonen darf nicht bedeuten, nicht gegen Terrorismus zu kämpfen.“



Putin betonte die Bedeutung der Wahrung der territorialen Integrität Syriens und sagte: „Es ist das Recht der syrischen Regierung, auf die Bekämpfung des Terrorismus in ihrem Land zu reagieren“.



Er begrüßte die Bereitschaft des Iran, den nächsten dreigliedrigen Gipfel auszurichten, und sagte: „Der nächste Gipfel der drei iranischen Länder kann zu einer Lösung beitragen“.

