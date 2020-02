Coronavirus: 43 Tote im Iran

Ihm zufolge wurden insgesamt 593 Menschen bisher positiv auf das Coronavirus getestet. Gleichzeitig sind 123 Corona-Patienten geheilt und aus den Krankenhäusern entlassen worden.



Von den 205 neu identifizierten Fällen befinden sich 52 in der Provinz Teheran, 21 in Qom, 17 in Gilan, 22 in Golestan, 18 in Markazi, 12 in Isfahan, 12 in Mazandaran, 8 in Fars, 8 in Alborz, 6 in Ost-Aserbaidschan, 6 in Semnan, 6 in Qazvin, 5 in Kurdistan, 4 in Khuzestan, 4 in Yazd, 3 in Ardebil, 1 in Süd-Khorasan, 1 in Ilam und 1 in Sistan und Belutschistan.



Der Iran hat Schulen, Universitäten und andere Bildungszentren vorübergehend geschlossen und alle öffentlichen Massenaktivitäten wie Konzerte und Sportveranstaltungen abgesagt, um die Krankheit einzudämmen.

