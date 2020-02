Alle Nationen und Regierungen der Welt sollen zusammen stehen, das Coronavirus zu bekämpfen

Hassan Rohani bezeichnete am Samstag in einem Telefongespräch mit dem katarischen Emir, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, seine Reise nach Teheran, die Beziehungen und Zusammenarbeiten zwischen den beiden Länder zu entwickeln, als erfolgreich, und äußerte seine Hoffnung, dass beim künftigen Treffen der Staats- und Regierungschefs der beiden Länder in Doha wirksamere Schritte unternommen werden, um die Beziehungen und die Zusammenarbeit auszubauen.

"Glücklicherweise hat das iranische Ministerium für Gesundheit und medizinische Ausbildung einen speziellen Plan zur Bewältigung und Kontrolle des Corona-Ausbruchs erstellt", betonte er.

Rohani wies auf die Notwendigkeit einer bilateralen und regionalen Zusammenarbeit zwischen allen Ländern der Region hin, und sagte weiter, die Islamische Republik Iran setze spezifische Gesundheitsprotokolle für den Handel und den Export von Waren um und werde dies fortsetzen.

In Bezug auf diese Notwendigkeit, dass die beiden Länder zusammenarbeiten sollen, um die gesundheitlichen und medizinischen Bedürfnisse zu befriedigen, die zur Bekämpfung des Virus erforderlich sind, sagte Hassan Rohani: "Wir sind daran interessiert, eine bilaterale und regionale Gesundheitszusammenarbeit mit allen Ländern in der Region zu entwickeln".

Rohani erklärte weiter, kein Land werde gegen diese Krankheit immun sein und alle müssen Erfahrungen und Möglichkeiten austauschen, um dieses Problem zu überwinden.

In diesem Telefongespräch zeigte Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani sich auch zufrieden mit dem, erfolgreichen Besuch im Iran, und erklärte: "Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft die Gespräche zwischen den beiden Ländern in Doha führen können".