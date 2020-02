Die iranischen Filme „Sweet Taste of Imagination“ von Kamal Tabrizi, „The Painting Pool“ von Maziyar Miri, „Crazy Castle“ von Abolhassab Davoodi, „So Close, So Far“ von Reza Mirkarimi, „Bodyguard“ von Ebrahim Hatamikia und der Dokumentarfilm „The Last Supper“ vom iranischen Regisseur werden bei diesem Festival zeigen.

Das Iranian Filmfestival wird am 29. Februar und 1. März 2020 in der japanischen Stadt Fujisawa abgehalten.