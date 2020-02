Das weltweit größte Königsbuch-Shahnameh- in Indien enthüllt

Das weltweit größte Königsbuch (Shahnameh) wurde während dieser Zeremonie enthüllt, an der der Botschafter der Islamischen Republik Iran in Indien teilnahm, so die iranische Botschaft in Delhi.

Das Buch hat ein Gewicht von 32 kg mit einer Länge von 90 cm und einer Breite von 50 cm. Die Produktion dieses Buches dauerte sechs Jahre.

Während der Zeremonie sprachen die indischen Universitätsprofessoren vom populären Interesse des Landes am epischen Charakter von Shahnameh, Rostam.

Der Generaldirektor des Internationalen Zentrums von Indien bezeichnete dieses Buch als eines der literarischen Meisterwerke der Welt, die aufgrund der langen Botschaften und Inhalte dem Publikum präsentiert werden sollte.