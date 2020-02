Moradi holt Gold bei der westasiatischen Gewichtheben-Meisterschaft

Moradi war der einzige iranische Gewichtheber, der an der Veranstaltung in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, teilnahm. Dies ist auch eine Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.



Er hob insgesamt 370 kg (163 kg im Reißen und 207 kg im Stoßen) und belegte den ersten Platz.



Moradi hat sich vor einem Jahr schwer an der Wirbelsäule verletzt und sich im vergangenen Juli die Schulter ausgerenkt.



Er ist immer noch der Weltrekordhalter für Reißen (186 kg) und Stoßen (216 kg), die beide bei den Weltmeisterschaften 2018 in Turkmenistan erreicht wurden.

9407