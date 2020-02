Iran weist US-Behauptung, dem Iran zu helfen, als „scheinheilig“ zurück

Die Behauptung der USA, dem Iran bei der Bekämpfung der tödlichen Epidemie zu helfen, sei eine psychologische Kriegsführung, wenn die USA durch ihren maximalen Druck massiven Druck auf das iranische Volk ausgeübt und sogar den Zugang zu Medikamenten und medizinischen Geräten blockiert haben, sagte er.



Seine Äußerungen waren eine Reaktion auf eine Behauptung von Mike Pompeo, Teheran ein Angebot zu unterbreiten, der Islamischen Republik bei der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus zu helfen, das bisher 388 Menschen infiziert und 34 in verschiedenen Provinzen im Iran getötet hat.



Die Islamische Republik Iran habe in engem Kontakt mit vielen Ländern gestanden, um den pharmazeutischen und hygienischen Bedarf zu decken und die Epidemie zu bekämpfen, sagte Mousavi. 100.000 Testkits, Masken und künstliche Atemgeräte seien bisher von befreundeten Ländern bereitgestellt worden, und andere Hilfslieferungen seien auf dem Weg in den Iran, fügte er hinzu.



„Die Bekämpfung des Coronavirus, das sich zu einer globalen Epidemie entwickelt hat, erfordert globale Entschlossenheit und Zusammenarbeit und keine scheinheiligen Schritte, die mit politischen Zwecken und Missbrauch der Leiden der Menschen unternommen werden“, sagte Mousavi.

