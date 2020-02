China liefert die zweite Sendung medizinischer Hilfe an Iran

Die iranische Botschaft in China kündigte am Freitag an, dass Sympathie- und Unterstützungsbotschaften verschiedener chinesischer Gruppen fortgesetzt werden und in den kommenden Tagen weitere Sendungen verschickt werden.

Zuvor gab der iranische Botschafter in Peking, Mohammad Keshavarz Zadeh, bekannt, dass die erste Lieferung chinesischer Hilfe zur Bekämpfung des Coronavirus am späten Donnerstag in den Iran geschickt wurde.

In seinem Twitter-Account schrieb er am späten Donnerstag, dass als Reaktion auf die Solidarität des iranischen Volkes mit dem chinesischen Volk am Donnerstagabend die erste Hilfslieferung in den Iran geschickt wurde.

Er schrieb auch, China zweifellos erfahrener und entschlossener sei als andere, dem Iran zu helfen.