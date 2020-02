China will dem Iran im Kampf gegen COVID-19 weiter helfen

Wang Yi sagte seinerseits, sein Land sei bereit, dem Iran mehr medizinische Hilfe sowie den Transfer von Wissen und Fachwissen anzubieten, um zur Bekämpfung der Krankheit beizutragen.

Der chinesische Außenminister dankte Zarif als erstem ausländischen Diplomaten, der China nach dem Ausbruch des Coronavirus im ostasiatischen Land seine Unterstützung ausdrückte.



In einem Telefongespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen beschrieb Zarif den neuen Virusausbruch als globales Problem und sagte, die Behandlung des Problems erfordere eine gemeinsame Anstrengung.



Zarif drückte auch den Dank der Islamischen Republik an China aus, dass es medizinische Versorgung in den Iran geschickt hat.



