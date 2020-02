Iran und IFRC diskutieren, wie Hilfe zur Eindämmung von Covid-19 bereitgestellt werden kann

Bei einem Donnerstagstreffen in Genf trafen sich der stellvertretende iranische Außenminister für internationale und rechtliche Angelegenheiten, Mohsen Baharvand und Jagan Chapagain, zum Covid-19.



Die Seiten diskutierten, wie der internationale Verband medizinische Geräte, einschließlich Coronavirus-Testkits, in den Iran schicken kann, der mit der Krankheit kämpft.



„Die Islamische Republik Iran hat immer versucht, spezialisierte und humanitäre Fragen von politischen Streitigkeiten fernzuhalten. Während die derzeitige Regierung in den Vereinigten Staaten, insbesondere ihr Außenminister, auf unethische, unprofessionelle Weise versucht, das humanitäre Problem [des Ausbruchs des Coronavirus] politisch zu nutzen und sogar die Desinformation der Medien zu verbreiten“, sagte Baharvand beim Treffen.

Er fügte hinzu, dass die Epidemie nicht auf ein Land oder eine Nationalität beschränkt sei und zu einem universellen Problem werden könne. Daher müsse es global angegangen und eingedämmt werden.



Nach den neuesten Daten vom Freitagmorgen hat die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Iran 388 erreicht, während die Zahl der Todesopfer auf 34 gestiegen ist.

9407