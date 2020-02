WHO: Iran ist in der Lage, das Coronavirus zu bekämpfen

Am Mittwoch fand im iranischen Außenministerium ein spezielles Treffen statt, an dem der Vertreter der WHO, die Leiter des Gesundheitsministeriums und in Teheran lebende ausländische Botschafter teilnahmen.



Bei diesem Treffen wurden die Teilnehmer über die neuesten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Kampf gegen das Coronavirus informiert.



Der Vertreter der WHO beschrieb die Fähigkeit und Reaktion des Iran im Kampf gegen die Krankheit als ein erfolgreiches Beispiel für die ganze Welt und die Region.



Die Verantwortlichen des Gesundheitsministeriums betonten ihrerseits, dass der Iran sich weiterhin allen internationalen Empfehlungen verpflichtet fühle, und legten eine Liste der Notwendigkeiten zur erfolgreichen Bekämpfung des Coronavirus vor.

