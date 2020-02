Dubowitz behauptete am Dienstag auf Twitter, das Coronavirus habe die Nichtölexporte des Iran gestoppt und „das erreichte, was die amerikanischen Wirtschaftssanktionen nicht konnten“.



Als Antwort sagte Araqchi am Mittwoch, dass es beschämend sei, die Ausbreitung eines tödlichen Virus zu bejubeln, und stellte fest, dass zumindest Dubowitz „versteht, dass die amerikanischen Wirtschaftssanktionen nicht so wirksam waren und sein werden wie das Covid-19-Virus“.

