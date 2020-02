Das Weiße Haus hat noch keine genauen Nachrichten über Ain Al-Assad veröffentlicht

Er schrieb am Dienstag auf seinem Twitter-Account, der US-Außenminister Mike Pompeo besorge über Vertuschung der Fakten über Coronavirus im Iran, während hat das weiße Haus noch keine genauen Informationen über die Wahrheit über Ein Al-Assad, das Spionageflugzeug in Afghanistan, die Zahl der Grippetoten in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten usw. veröffentlicht.

Pompeo hatte zuvor behauptet, die Vereinigten Staaten seien zutiefst besorgt über Informationen, die darauf hinweisen, dass Iran möglicherweise wichtige Details über den Ausbruch des Coronavirus in diesem Land versteckt habe.