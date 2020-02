Zarif fordert stärkere regionale Zusammenarbeit, das Coronavirus zu bekämpfen

In einem Tweet sagte Zarif: „Wie andere Viren - einschließlich Terrorismus - kennt Covid-19 keine Grenzen und unterscheidet nicht zwischen Ethnien oder Glaubensrichtungen“.



„Iran will hoffentlich eine starke regionale Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit kann auf die Einrichtung eines lange vernachlässigten Zentrums zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten abzielen“, betonte der iranische Topdiplomat.



Die Zahl der Todesopfer durch den Ausbruch des Coronavirus, der offiziell als COVID-19 bekannt ist, im Iran stieg mit 95 bestätigten Fällen auf 15, teilte ein hochrangiger Beamter am Dienstag mit.

