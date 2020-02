Masoud Soltanifar, sagte bei einem Treffen mit dem serbischen Botschafter in Teheran, Dragan Todorovic, am Dienstag, dass bilaterale Beziehungen im Bereich des Sports aufgebaut worden seien.



Es wurde bekannt gegeben, dass während des bevorstehenden Besuchs des serbischen Präsidenten im Iran ein Memorandum of Understanding (MoU) über Zusammenarbeit in diesem Bereich unterzeichnet wird.

