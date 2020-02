Im Ausland lebende iranische Staatsbürger fordern die Aufhebung von Sanktionen gegen Pharmasektor

Auf eine vom ehemaligen Chef der Nachrichtenagentur ISNA Initiative forderten die Iraner António Guterres und Tedros Adhanom Ghebreyesus auf, aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus Medikamente von den Sanktionen ausgenommen werden.



„Die strengen Embargos gegen Drogen und medizinische Geräte können direkt und indirekt zur Ausbreitung des Coronavirus führen und das Leben von iranischen Bürgern gefährden“, heißt es in dem Brief.



In dem Schreiben wurde angegeben, dass die zunehmende Anzahl von Coronavirus-Patienten des Landes parallel zu einem Mangel an Medikamenten und medizinischen Ausrüstungen führen wird.



Die Unterzeichner des Briefs baten im Ausland lebende iranische Bürger, diese Aktion zu unterstützen.



Ein Vertreter des Gesundheitsministeriums der Islamischen Republik Kianush Jahanpur meldete den fünfzehnten Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus am Dienstag. Laut ihm kletterte die Zahl neu bestätigter Infektionen um 34 auf 95.

9407