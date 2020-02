Die iranischen Gesundheitszentren werden 5 Millionen Masken verteilen

In einer Rede in der Provinz Razavi-Khorasan stellte Sattari fest, dass die Islamische Republik seit langem Maschinen zur Herstellung von Nanomasken exportiert, und betonte, dass kürzlich mit dem Gesundheitsministerium ein Vertrag über die Herstellung von N95- und N99-Masken unterzeichnet wurde.



„Der Iran zählt zu den wenigen Ländern, die Maschinen zur Herstellung von Masken herstellen und exportieren“, sagte er und betonte, dass die Islamische Republik in diesem Bereich autark sei.



Zuvor hatte der Iran rund drei Millionen Masken nach China geschickt, um die Ausbreitung des Coronavirus im Asien zu begrenzen.

Der Minister für Industrie, Bergbau und Handel, Reza Rahmani, gab am Dienstag bekannt, dass das Land das Potenzial hat, mehr als 2 Millionen Masken pro Tag herzustellen.

9407