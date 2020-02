Angesichts der Bedeutung der öffentlichen Gesundheit und der Notwendigkeit, die Gesundheitssicherheit beider Länder zu wahren, ist es irakischen Bürgern bis zum 6. März untersagt, in den Iran einzureisen, heißt es in der Erklärung.



Die irakischen Gesundheitsbehörden kündigten die Bestätigung eines ersten Falls des Coronavirus in der Stadt Nadschaf an.



Nach der Ausbreitung des Virus hat der Irak am Donnerstag seine Grenze zum Iran geschlossen.

9407