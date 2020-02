Iran unter den Top 10 der Weltraumtechnologie

Saeid Ghorbani erklärte am Montag auf einem Forum über die Raumfahrtindustrie, Chancen und Herausforderungen in der Stadt Shiraz: "Eine Version des Zafar-Satelliten wurde gestartet, ohne in die Umlaufbahn gelangen zu können. Wir betrachten es nicht als Fehler, da der Satellit nicht nur die ideale Geschwindigkeit erreichen konnte, um die Zielorbitalposition zu erreichen. Wir wollen diese Technologie jedoch stärken und weiterentwickeln".

"Bis Ende des laufenden Jahres bauen wir eine beträchtliche Anzahl von Satelliten und ergreifen wirksame Maßnahmen, um diese Technologie voranzutreiben und große Industrieprojekte durchzuführen, einschließlich des Starts von Satelliten", fuhr er fort