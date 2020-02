Bevorstehende Sitzung der Gemeinsamen JCPOA-Kommission ist eine normale Sitzung

Abbas Mousavi erklärte am Montag vor Reportern, dass die 15. gemeinsame Sitzung der Gemeinsamen Kommission für den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan (JCPOA) am Mittwoch auf der Ebene der stellvertretenden Minister und politischen Generaldirektoren in Wien, Österreich, stattfinden werde.

Mousavi wiederholte, dass die Sitzung nichts mit dem Streitbeilegungsmechanismus von E3 zu tun habe und alle drei Monate abgehalten werde.

Es wird die erste gemeinsame Sitzung der JCPOA-Kommission sein, nachdem drei europäische Länder, Frankreich, Deutschland und Großbritannien, beschlossen haben, den Streitschlichtungsmechanismus zu aktivieren.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien lösten den sogenannten Streitschlichtungsmechanismus im Atomabkommen mit Iran aus, nachdem die Regierung von US-Präsident Donald Trump gedroht hatte, mögliche Zölle für europäische Autoimporte auf die Tagesordnung zu bringen. E3 erklärte, die Maßnahme sei eine Reaktion auf die Reduzierung der Verpflichtungen des Iran aus dem Nukleardeal.