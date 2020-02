Laut ihm kletterte die Zahl neu bestätigter Infektionen um 18 auf 61.



„Von den 18 neuen Fällen von Coronavirus-Infektionen wurden acht in Qum, drei in Teheran, einer in Hamedan, zwei in der Provinz Markazi und zwei in Isfahan gemeldet“, sagte Jahanpur. 4 Menschen sind in den letzten 24 Stunden gestorben.

