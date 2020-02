Iran importiert 304 Milchkühe der Simmental-Rasse aus Deutschland

Der Tierarzt der Viehhaltung, Davoud Naseri, sagte am Montag gegenüber IRNA, dass diese Kühe, die Schwanger seien, von Bayern gekauft worden seien. Momentan geben sie über 30 Liter Milch am Tag.



Ihm zufolge werden weitere 390 Kühe auch in naher Zukunft ins Land importiert.



Naseri sagte weiter, dass jede Kuh 4500 Euro wert sei.



In „Avin Dasht va Radin Dasht“ mit einer Fläche von 90 Hektar werden 10,000 Kühe und Rinder der Rassen Holstein und Simmental gehalten. Es befindet sich in Takestan, Provinz Qazvin.



9407