Irans Kurzfilm „The Stopped Clock“ beim GardenCity-Festival in Indien

Dieser Film erzählt die Geschichte einer Frau namens Roya, die sich in einer Situation befindet, in der sie möglicherweise ihren Ehemann, ihre Tochter und ihren Job verliert.

Die vierte Ausgabe des Festivals findet am 24. Februar 2020 in Bangalore, Indien, statt.

Der Kurzfilm „The Stopped Clock“ hat zuvor an den verschiedenen internationalen Filmfestivals, darunter Kalaburagi-Filmfestival in Indien, Kurzfilmfestival in Australien, First Friday Kansas city von USA und Red dirt-Filmfestival in USA, teilgenommen.

Anderer Kurzfilm „Happy“ vom iranischen Regisseur Ahmadreza Mousavi wird auch am 58. Ann Arbor-Filmfestival in USA teilnehmen.