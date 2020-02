239 Journalisten von 105 Medien der Welt reisten im Februar nach Iran

Diese ausländischen Journalisten reisten nach den Iran, von den massiven Beteiligung der Iraner an den Bahman-22-Kundgebungen (11. Februar) und bei den 11. Parlamentswahlen zu berichten.

Die ausländischen Medien wie CNN von USA, Radio Monte Carlo von Frankreich, NTV-Fensehsender von der Türkei, Al-Arabi von Katar, Tokio TV, France 24 von Frankreich und die Nachrichtenagenturen wie Ruptly von Russland, AGI und Ansa von Italien, AFP von Frankreich, Lusa von Portugal und die Zeitungen wie Times von England, Yomiuri Shimbun von Japan, India Today in Idien, Financial Times von England und die verschiedenen Filminstituten gehören zu den Medien, die um Präsenz in der Islamischen Republik gebeten haben.

Derzeit sind etwa 150 internationale Medienunternehmen im Iran tätig, und andere Medienunternehmen, die keine Büros im Iran haben, erhalten langfristige Geschäftslizenzen.