Irans Parlamentspräsident: EU spricht nur über Atomabkommen

Er machte die Bemerkungen spät am Sonntag bei einem Treffen mit dem Außenminister Österreichs, Alexander Schallenberg.



Iranischer Gesetzgeber wies auf Atomabkommen hin und tadelte die Position der europäischen Länder zu diesem Deal. „Im vergangenen Jahr haben die am iranischen Atomgespräch beteiligten europäischen Länder ihre Verpflichtungen nicht eingehalten, und die wirtschaftlichen Interessen des Iran wurden in dieser Hinsicht nicht erfüllt“.



An anderer Stelle in seinen Ausführungen wies Larijani auf den Handelsmechanismus der EU mit dem Iran hin, der als „INSTEX“ bezeichnet wird, und sagte: „Dieser Finanzkanal hat bisher keine positiven Ergebnisse erzielt“.



Larijani verwies auch auf die Tapferkeit von Märtyrer General Soleimani und fügte hinzu: „Ohne die Bemühungen von General Soleimani hätten ISIS-Terroristen die Kontrolle in der gesamten Region erlangt“.

Schallenberg: Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um Nukleardeal aufrechtzuerhalten

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg zeigte sich zufrieden mit diesem Besuch im Iran und sagte: „Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um Nukleardeal aufrechtzuerhalten und zu retten, und es sollten weitere Maßnahmen in diesem Bereich ergriffen werden“.



Angesichts der tief greifenden Beziehungen zwischen Österreich und dem Iran sollten Anstrengungen zur Vertrauensbildung auf regionaler Ebene unternommen werden, betonte er.



Er bekräftigte die Notwendigkeit einer bilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Umwelt, Wasser, Abwasser und Katastrophenmanagement.



Der österreichische Außenminister begrüßte auch die iranische Initiative „Hormuz Peace Plan“ und beschrieb sie als einen positiven Schritt nach vorne.

