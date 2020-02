Innenminister: Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen im Iran betrug 42,57%

Rund 24,5 Millionen Menschen haben an der Abstimmung teilgenommen, sagte Abdolreza Rahmani Fazli am Sonntag.



Ihm zufolge betrug die Wahlbeteiligung der Männer 52 Prozent und die der Frauen 48 Prozent.



Die 11. Parlamentswahl im Iran fand am 21. Februar im Iran statt. Mehr als 7.000 Kandidaten kämpften um 290 Sitze. In 208 Wahllokalen im Iran wurden Wahlen abgehalten.



9407