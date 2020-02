Rohani beauftragt die Einrichtung des Nationalen Komitees zur Bekämpfung des Coronavirus

Rohani forderte das iranische Ministerium für Gesundheit und medizinische Ausbildung auf, alle Anstrengungen zu mobilisieren, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.



„Von Ihnen wird erwartet, dass Sie regelmäßige Treffen abhalten, um vor Ort zu überprüfen und detaillierte Informationen zu erhalten, Richtlinien zu erstellen und rechtzeitig Gesundheits-, medizinische und pharmazeutische Dienstleistungen zu erbringen“, heißes es in der Erklärung.



Der Leiter des Informationszentrums des Außenministeriums für Gesundheit und medizinische Ausbildung des Iran erklärte am Sonntag, bis jetzt seien 8 Menschen im Iran am Coronavirus gestorben, und die Zahl der neu bestätigten Infektionen sei auf 43 gestiegen.

