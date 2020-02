Rohani forderte Europa auf, illegalen Aktionen der USA entgegenzuwirken

Rohani beschrieb die Beziehungen zwischen Teheran und Wien als sehr gut und freundlich und sagte: „Die beiden Länder haben ein gutes Potenzial für Zusammenarbeit, insbesondere in wirtschaftlichen Bereichen, und wir hoffen, dass Österreich den illegalen Druck der Amerikaner bei der Entwicklung seiner Zusammenarbeit mit dem Iran missachtet“.

Der Präsident äußerte die Hoffnung, dass die iranisch-österreichische Zusammenarbeit auf bilateraler und regionaler Ebene weiter ausgebaut wird und dass der Besuch des österreichischen Außenministers im Iran zu einer positiven Entwicklung der bilateralen Beziehungen zur Europäischen Union beitragen wird.



„Wir glauben, dass das Atomabkommen noch gerettet werden kann“, sagte er und fügte hinzu, dass das Atomabkommen nicht nur dem Iran, Europa oder der G5 + 1 gehört, sondern es trägt zum regionalen und globalen Frieden und zur Sicherheit bei.



Irans Staatschef betonte, dass das Atomabkommen eine gute Grundlage für den Aufbau neuen Vertrauens zwischen Iran und Westen, einschließlich der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, gewesen sein könnte. „Der Iran hat sich für das Abkommen selbst verpflichtet.“



In Bezug auf die US-amerikanischen Sanktionen gegen das iranische Volk sagte der Präsident: „Die Aktivierung dieser Sanktionen ist eine terroristische Aktion, und wir erwarten, dass die Europäische Union ihre humanitäre Pflicht erfüllt“.

Der Präsident erklärte, die Sanktionen der Vereinigten Staaten seien wie das Coronavirus. Die Panik, die es auslöst, sei mehr als das, was es wirklich ist.



Rohani betonte auch: „Heute hat die Sicherheit der regionalen Wasserstraßen im Vergleich zur Vergangenheit abgenommen, und viele Länder unserer Region wie der Jemen, der Irak, Syrien und Afghanistan befinden sich nicht in guten Sicherheitsbedingungen“.



Der Präsident erklärte, dass die Islamische Republik Iran die Initiative Hormuz Peace Endeavour (HOPE) mit dem Ziel vorgeschlagen habe, Frieden und Sicherheit in der Region zu schaffen. „Alle Probleme, mit denen unsere Region konfrontiert ist, sind auf die illegale Einmischung der USA in regionale Probleme zurückzuführen.“



Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg betonte seinerseits mehr Anstrengungen zur Entwicklung der Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, insbesondere in Handel und Wirtschaft.



Schallenberg verwies zudem auf die Atomverhandlungen zwischen Iran und G5+1 in Wien und beschrieb JCPOA als Wendepunkt für die Vertrauensbildung in der Region und in der Welt. „Die Erhaltung des Atomabkommens ist unsere und die Hauptpolitik der EU, und wir werden unser Bestes tun.“



Der österreichische Außenminister betonte: „Wir glauben, dass das Nuklearabkommen eine wichtige Rolle bei der Wahrung von Frieden und Stabilität in der Region spielt und dass der Iran auch eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Stabilität und Sicherheit in der Region spielt“.



Schallenberg beschrieb Hormuz Peace Endeavour (HOPE) als Fahrplan für Frieden und Sicherheit in der Region und am Persischen Golf.



„Aus unserer Sicht kann die HOPE-Initiative ein Fahrplan für Frieden und Stabilität in der Region sein, und Österreich begrüßt die Initiative zur Vertrauensbildung und möchte in diesem Prozess eine positive Rolle spielen“, sagte er abschließend.



