Nach Angaben des Sekretärs von Krisenmanagement in Khoy ereigneten sich die Erdstöße rund 17 Kilometer von Qotour, einem Dorf in Khoy, Provinz West-Aserbaidschan. Das Innenministerium entsandte mehrere Rettungsteams in die Region.



Das seismologische Zentrum des Geophysik-Instituts der Teheraner Universität registrierte um 09:23 einen Erdstoß in 6 Kilometern Tiefe.

