IMIDRO: Produktion von Stahlbarren im Iran erreicht 22.8 Millionen Tonnen

Laut IMIDRO verzeichnete das Produktionsvolumen von Stahlbarren ein Wachstum von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.



In den letzten 10 Monaten wurden auch 16,595 Millionen Tonnen Stahlprodukte (Stahlträger, Rundeisen, Stahlblech usw.) produziert.



Über 23 Millionen Eisenschwamm im Iran produziert

In den letzten zehn Monaten wurde Eisenschwamm im Wert von über 23.687 Millionen Tonnen produziert, was einem Wachstum um 8% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr entspricht.

9407