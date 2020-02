Zarif und Schallenberg beraten über Atomabkommen

Schallenberg, der an der Spitze einer Delegation in den Iran gereist ist, begann die erste Runde seiner Verhandlungen heute morgen mit Mohammad Javad Zarif.



Die Diskussion über Atomabkommen und die Verpflichtungen der europäischen Seiten aus diesem Deal gehören zu den Themen der Gespräche der beiden Außenminister.



Die beiden Seiten begrüßten zudem den Ausbau und die Vertiefung bilateraler Beziehungen zwischen den beiden Ländern.



Es wird erwartet, dass Irans Präsident Hassan Rohani Schallenberg empfangen wird.



Die zweite Runde der Verhandlungen zwischen Zarif und seinem österreichischen Kollegen werden heute nachmittag stattfinden.



Zarif führte auch gestern (am Samstag) Gespräche mit dem niederländischen Außenminister, Stef Blok, über bilaterale Beziehungen, Atomabkommen und jüngste regionale und internationale Entwicklungen.

