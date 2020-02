Muslime und Christen sollen gegen die Bedrohungen von Israel kämpfen

In einem Exklusivinterview mit IRNA in Beirut verurteilte Daou, dass Israel und seine westlichen und östlichen Verbündeten eine breite Propagandakampagne gegen den Iran und die Muslime gestartet haben, in der sie fälschlicherweise beschuldigt wurden, eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit des Nahen Ostens darzustellen.



Er fügte hinzu, dass Tel Aviv und Medien dieses Regimes Muslime angreifen und die Unwahrheiten verbreiten. Christen und Muslime müssen solche Bedrohungen und Verschwörungen vereiteln.



Daou erinnerte daran, dass Christen und Muslime mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung bilden und dass sie ein kulturelles und politisches Umfeld schaffen sollten, um gemeinsam gegen takfiristische Gedanken und rassistische Ideologie zu kämpfen, sowohl untereinander als auch unter Juden.

