Iran kritisiert den politisch motivierten Schritt der FATF

„Leider ist dies auch Teil der Politisierung internationaler Mechanismen durch die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und das zionistische Regime. Angesichts ihres Einflusses auf diese Mechanismen versuchen sie, sie zu politisieren“, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi, am Freitag.



„Saudi-Arabien als Zentralbank des Terrorismus und das zionistische Regime als terroristischer Staat bieten terroristischen Gruppen und Organisationen auf der ganzen Welt die größte Unterstützung“, fügte er hinzu.



Sie setzen jedoch den Iran auf die schwarze Liste, der im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung von Terroristen ein Höchstmaß an Zusammenarbeit und Transparenz aufweist, sagte er weiter.



Mousavi betonte, dass der Iran seit mehr als zwei Jahren alle Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umsetze und sagte: „Internationale Mechanismen haben Vor- und Nachteile, und der Iran wurde trotz aller Anstrengungen, die wir im Land unternommen haben, und aller Vorschriften, die wir zu beachten versucht haben, auf die schwarze Liste der FATF gesetzt“.

9407