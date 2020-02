Es besteht eine gute Solidarität zwischen Niederländern und Iranern

Er machte die Bemerkungen bei seinem Treffen mit dem Gouverneur von Isfahan am Freitag. „Obwohl die Beziehungen zwischen den Iranern und den Menschen in den Niederlanden von der internationalen Politik beeinflusst werden, können jedoch die beiden Länder ihre wirtschaftlichen und touristischen Beziehungen verbessern.“



Er fügte hinzu: „Wir hoffen, die Beziehungen zum Iran durch den Abbau der Spannungen in der Region zu verbessern“.



Blok sagte: „Der Iran und die Niederlande arbeiten in verschiedenen Bereichen wie der Wasserindustrie oder dem Radsport zusammen, und ihre Zusammenarbeit kann auch auf die Landwirtschaft ausgedehnt werden“.



Der niederländische Außenminister traf am Freitag im Iran ein, um Gespräche mit iranischen Topdiplomaten zu führen. Er soll Treffen mit Präsident Hassan Rohani und Außenminister Mohammad Javad Zarif zu bilateralen, regionalen und internationalen Fragen abhalten.

