Teheran (IRNA) - Nachdem die Dopingtests der usbekischen und syrischen Ringer bei den Weltmeisterschaften in Kasachstan positiv ausgefallen war, qualifizierte sich Yadollah Mohebbi in der Gewichtsklasse 125 kg für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

United Wrestling World berichtete über positives Dopingtest einiger Ringer bei den Weltmeisterschaften in Kasachstan.



Den beiden usbekischen und syrischen Ringern wurden ihre Siege bei den Kasachstan-Spielen 2019 aberkannt, nachdem ihre Dopingtests positiv ausgefallen war. 9407