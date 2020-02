In der am Donnerstag veröffentlichten Rangliste vom Internationalen Fußballverband (FIFA) belegte das japanische Team im Asien den ersten Platz und der Iran mit 1489 Punkten den zweiten Platz.



Nach dieser Rangliste liegen die Teams aus Belgien, Frankreich und Brasilien in der Weltrangliste auf den Plätzen eins bis drei.

