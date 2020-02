Parlamentswahlen finden am 21. Februar im Iran statt

Über 7.000 Menschen werden um 290 Sitze kämpfen. Die Wahlen finden in 208 Wahllokalen im Iran statt, und am Donnerstag (24 Stunden vor Beginn der Wahlen) endet der Wahlkampf für die Wahlen.



Die Abgeordneten werden für 4 Jahre durch Volksabstimmung gewählt. Das neue iranische Parlament wird seine Arbeit Ende Mai 2020 aufnehmen.



Der Leiter des iranischen Wahlhauptquartiers, Jamal Orf, teilte mit, dass von 83 Millionen Iranern etwa 57.918.000 Menschen das Wahlrecht haben.



Bei der Wahl am Freitag sind 2.931.000 Menschen ab 18 Jahre wahlberechtigt, und 29.039.152 Männer und 28.879.000 Frauen sind wahlberechtigt.



