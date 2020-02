Verteidigungsminister: 90% der iranischen Verteidigungsgüter werden im Inland hergestellt

„90% der iranischen Militärprodukte werden im Inland von Experten der Verteidigungsindustrie hergestellt“, sagte Hatami am Dienstag und fügte hinzu, dass die Verteidigungsfähigkeiten der Islamischen Republik Iran auf dem Gebiet der Ausrüstung und der Humanressourcen nach dem Sieg der Islamischen Revolution nicht mit den Fähigkeiten der vorislamischen Revolution vergleichbar seien.



Er verwies auf den Raketenangriff der IRGC auf die US-Militärbasis Ain al-Assad im Irak und sagte: „Wir haben unsere Raketenfähigkeit und den entscheidenden Willen durch die schnelle und maßgebliche Reaktion auf die Amerikaner unter Beweis gestellt“.



In Bezug auf die großen und erstaunlichen Fortschritte in der Verteidigungsindustrie in den letzten 40 Jahren in den Bereichen Boden, Luft, Marine, Luft- und Raumfahrt sagte er: „Heute können Experten der Verteidigungsindustrie eine breite Palette von Fähigkeiten in der passiven Verteidigung erreichen“.

