Irans Vertreter in Kroatien und Mufti Hasanovic betonen Zusammenarbeit zwischen Religionen

Parviz Esmaeili sagte bei diesem Treffen am Dienstag in der kroatischen Hauptstadt, Zagreb: „Die Hauptbotschaft der göttlichen Religionen, besonders Islam, ist Frieden, Freundschaft und Zusammenarbeit, und der einzige Weg, um die derzeitigen Probleme zu überwinden, besteht darin, die Lehren der Propheten zu folgen“.



Mufti Aziz Hasanovic begrüßte das erste Treffen mit dem iranischen Vertreter in Kroatien und bezeichnete Islam als Religion der Zusammenarbeit, Brüderlichkeit, des Dialogs und des Friedens zwischen den Muslimen und Verfolgern anderer Religionen.



Er verwies auf die Reise der religiösen Vertreter aus Kroatien und seine Reise im April 2016 in den Iran und sagte, dass angemessene und freie Atmosphäre für Aktivität der Verfolger göttlicher Religionen im Iran immer die entsandten Delegationen beeindrucken.

