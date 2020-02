Irans Botschafter in Brüssel fordert Belgien und die EU auf, eine unabhängige Haltung einzunehmen

Teheran (IRNA) – Der iranische Botschafter in Brüssel forderte Belgien und die EU nachdrücklich auf, eine unabhängige Haltung einzunehmen, und äußerte die Hoffnung, dass die beiden Länder in Anbetracht der guten Beziehungen die Entwicklung der bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen erleben können.

Bei einem Treffen am späten Dienstag überreichte der iranische Botschafter in Brüssel Gholamhossein Dehghani dem Generaldirektor der Formalitäten des belgischen Außenministeriums, Frans Schooner, sein Beglaubigungsschreiben. In Bezug auf die langjährigen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern betonten beide Seiten das große Potenzial in verschiedenen Bereichen für die Zusammenarbeit und Entwicklung der bilateralen Beziehungen. Er bezeichnete Belgien als eines der nicht ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates und als Vermittler der Resolution 2231, die nach dem Rückzug der USA aus dem Abkommen positive Positionen zur Unterstützung des JCPOA und des Multilateralismus einnahme. Der belgische Beamte wünschte Dehghani viel Erfolg und betonte die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen zu fördern.