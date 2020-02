Irans Botschafterin in Kopenhagen überreicht der Königin von Dänemark ihr Beglaubigungsschreiben

Bei diesem Trefen bezeichnete die Botschafterin der Islamischen Republik Iran die Entwicklung der politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, Erleichterung der Angelegenheiten der im Land lebenden iranischen Landsleute, Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen und regionalen Zusammenarbeit mit Dänemark als die Prioritäten ihres Arbeitsplans.

Sie hat eine über 25. Jährige Erfahrung auf dem Gebiet der internationalen Sektion des iranischen Außenministeriums.

Zuvor war sie auch in der Vertretung der Islamischen Republik Iran bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag, im Botschaft der Islamischen Republik Iran in Tokio und in der Vertretung der Islamischen Republik Iran in Genf tätig.