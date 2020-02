Larijani und Sayyed Hassan Nasrallah diskutieren Entwicklungen im Westasien

Die beiden Seiten erörterten die aktuelle Lage im Libanon und regionale Entwicklungen.



Larijani, seine begleitende Delegation und Hassan Nasrallah diskutieren auch über die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in der Region und auf der ganzen Welt.



Iranischer Topgesetzgeber ist im Rahmen seiner zweitägigen Reise nach Syrien und in den Libanon am Sonntagabend in Beirut eingetroffen.



Er traf zudem den libanesischen Präsidenten, Parlamentspräsidenten und Premierminister.



