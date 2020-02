Iran hat im Kampf gegen den Terrorismus für dauerhafte Sicherheit in der Region gute Erfolge erzielt

Ali Larijani bezeichnete am Dienstagmorgen seine Reise nach Syrien und Libanon als Positiv, und sagte, Iran und Syrien arbeiten eng an der Terrorismusbekämpfung, und glücklicherweise wurde infolge der Bemühungen einen schweren Schlag gegen den Terrorismus in der Region versetzt.

Er fügte hinzu, alle Beamten in Syrien betonten die wichtige Rolle des Iran im Kampf gegen den Terrorismus.

"Während dieser Reise haben wir Gespräche mit den Regierungs- und Parlamentsbeamten beider Länder über die wirtschaftlichen Zusammenarbeiten zwischen den Ländern Syrien, Libanon und Iran geführt. Eines der Diskussionsthemen dieser Reise war die parlamentarische Zusammenarbeit".

Ali Larijani betonte auch, mit den Beamten beider Länder wurden Gespräche über die Kapazitäten des Iran und die Möglichkeit einer Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Landwirtschaft und Industrie geführt.