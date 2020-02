Preis für erfolgreiche Frauen in der islamischen Welt geht an Narges Abyar

Narges Abyar wird ihren Preis am Dienstag in besonderen Zeremonie in Pakistan erhalten.



Sie ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen im Iran in den letzten zwei Jahrzehnten. Während des letzten Jahrzehnts hat sie sich durch die Produktion von Filmen, die auf das Leben der Frauen basieren, zu einer prominenten Regisseurin im iranischen Kino entwickelt.



Abyar überschritt mit den Filmen „Track 143“ oder „Groove“, „The Soul“ und „When the Moon Was Full“ die Grenzen des iranischen Kinos und gewann viele internationale Preise.



Die erste Ausgabe von „hum network limited“ findet morgen in Anwesenheit von Regierungsbeamten und der Mentorin des Premierministers statt.

