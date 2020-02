Teheran (IRNA) – Die italienische Filmwoche wird in Zusammenarbeit mit der italienischen Botschaft in Teheran in drei Stätdten des Iran, Teheran, Kish und Shiraz, veranstalten.

Bei dieser Veranstaltung werden 7 italienische Filme gezeigt. Diese Veranstaltung wird am 20. Februar in der iranischen Hauptstadt Teheran eröffnet. Der Filmproduktionsworkshop "Gemeinsame Produktion von Filme und die modernen künstlerischen Kinos vom Iran und Italiens" findet auch bei der Eröffnungszeremonie dieser Veranstaltung statt. Diese Filmwoche findet vom 20. bis 26. Februar 2020 im Iran statt.