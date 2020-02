Larijani: Iranische Händler sind an Wiederaufbau von Syrien interessiert

Ali Larijani sagte auf einer Pressekonferenz in Damaskus, dass seit dem Sieg der Islamischen Revolution im Iran (1979) die syrischen Nation und Regierung zur Seite des Iran gestanden haben, und Teheran diese Unterstützungen besonders während des auferlegten Irak/Iran-Krieges niemals vergessen werde.



Er bezeichnete die Beziehungen zwischen Teheran und Damaskus als strategisch und betonte, dass Syrien eine der wichtigsten Achse des Widerstands ist.



Er erklärte, dass in seiner Gespräche mit dem Präsidenten Baschar al-Assad die Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern erörtert wurden, weil die iranischen Handwerker in Syrien investieren wollen.

